В Архангельской области задержали двух сестёр по подозрению в убийстве

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В Архангельской области сотрудники правоохранительных органов задержали двух сестёр, которых подозревают в убийстве их знакомого.
В Архангельской области задержали двух сестёр по подозрению в убийстве
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте регионального отделения СК.

«В результате следственно-оперативных действий, проведённых вместе с сотрудниками полиции, по подозрению в совершении преступления задержаны 21-летняя сожительница потерпевшего и её сестра», — говорится в заявлении.

По данным ведомства, 12 ноября под насыпью кирпичей в посёлке Тегрозеро Вельского района Архангельской области было обнаружено тело 27-летнего мужчины с признаками насильственной смерти: пакетом на голове, связанными руками и ногами, травмой головы.

«Предварительно установлено, что 7 ноября подозреваемые в ходе возникшего конфликта набросили верёвку на шею потерпевшего и начали его душить, после чего одна из подозреваемых взяла молоток, а затем топор и нанесла ими множество ударов по голове мужчины. После чего мужчине надели на голову пакет, связали ему руки и ноги и оттащили тело в заброшенное здание котельной, заложив его кирпичами», — отметили в СК.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК России («Убийство»).

Ранее сообщалось, что в городе Всеволожске Ленинградской области в торговом центре убита женщина, по подозрению в убийстве задержан её супруг. 

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