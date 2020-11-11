Мужчина убил женщину в ТЦ в Ленинградской области

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В городе Всеволожске Ленинградской области в торговом центре убита женщина, по подозрению в убийстве задержан её супруг. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального СУ СК.
Мужчина убил женщину в ТЦ в Ленинградской области
  • РИА Новости

«Мужчина произвёл несколько выстрелов из травматического оружия в лицо своей супруги, а затем нанёс множественные удары тупым предметом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи и полицейские задержали по горячим следам подозреваемого 1968 года рождения.

В ближайшее время мужчине предъявят обвинения. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Также в рамках расследования назначен ряд экспертиз.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии перед судом предстанет 24-летний мужчина, обвиняемый в двойном убийстве.

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