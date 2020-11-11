Мужчина убил женщину в ТЦ в Ленинградской области
- РИА Новости
«Мужчина произвёл несколько выстрелов из травматического оружия в лицо своей супруги, а затем нанёс множественные удары тупым предметом», — говорится в сообщении.
Отмечается, что следователи и полицейские задержали по горячим следам подозреваемого 1968 года рождения.
В ближайшее время мужчине предъявят обвинения. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Также в рамках расследования назначен ряд экспертиз.
Ранее сообщалось, что в Удмуртии перед судом предстанет 24-летний мужчина, обвиняемый в двойном убийстве.