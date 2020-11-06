В Удмуртии в суд направлено дело об убийстве на почве ревности
- © Michał Chodyra
- Gettyimages.ru
Об этом пишет izhlife.ru.
Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, его жертвами стали жена и незнакомый мужчина.
Установлено, что 10 июня обвиняемый пришёл в квартиру своей супруги, которая собиралась с ним разводиться, где застал её с посторонним мужчиной.
В приступе ревности обвиняемый нанёс потерпевшим кухонным ножом многочисленные ранения в область шеи, грудной клетки и конечностей, от которых они скончались на месте.
В сентябре сообщалось о задержании жителя Москвы, который убил женщину у торгового центра на Каширском шоссе из-за ревности.