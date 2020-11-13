Эксперт прокомментировал новые санитарно-эпидемиологические требования к общепиту

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Омбудсмен ресторанного рынка Москвы, ресторатор Сергей Миронов прокомментировал новые санитарно-эпидемиологические требования к организациям общепита.
Эксперт прокомментировал новые санитарно-эпидемиологические требования к общепиту
  • РИА Новости

«Сам СанПин стал в пять раз меньше, из него ушло много старых архаичных норм», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, ранее предприниматели не понимали, что выполнять.

«Эта проблема была очень серьёзная. То, что оттуда всё это убрали, — большое достижение», — сказал Миронов.

Как добавил эксперт, новый СанПин обсуждали с представителями бизнеса, в него вносили правки.

Ранее сообщалось, что в Татарстане оценили эффект от ограничения работы заведений общепита.

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