В Татарстане оценили эффект от ограничения работы заведений общепита

Заместитель руководителя Роспотребнадзора по Республике Татарстан Любовь Авдонина рассказала о результатах, которые дал запрет на ночную работу кафе и ресторанов.

Об этом пишет inkazan.ru.

«За 14 дней мы можем отметить, что среди заболевших — мы собираем эпиданамнез — не встречаются факты пребывания в заведениях увеселительного характера. В структуре у нас основную долю по-прежнему занимают взрослые — 40—64 года, пенсионеры — 65 и старше. Дети по-прежнему находятся на низких показателях, в 10 раз заболеваемость у детей ниже, чем у взрослых», — отметила Авдонина в ходе пресс-конференции.

По сообщениям ОТР, в Краснодарском крае временно запретили проведение банкетов и корпоративов из-за пандемии.