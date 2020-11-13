В Татарстане оценили эффект от ограничения работы заведений общепита

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Заместитель руководителя Роспотребнадзора по Республике Татарстан Любовь Авдонина рассказала о результатах, которые дал запрет на ночную работу кафе и ресторанов.
В Татарстане оценили эффект от ограничения работы заведений общепита
  • Pixabay

Об этом пишет inkazan.ru.

«За 14 дней мы можем отметить, что среди заболевших — мы собираем эпиданамнез — не встречаются факты пребывания в заведениях увеселительного характера. В структуре у нас основную долю по-прежнему занимают взрослые — 40—64 года, пенсионеры — 65 и старше. Дети по-прежнему находятся на низких показателях, в 10 раз заболеваемость у детей ниже, чем у взрослых», — отметила Авдонина в ходе пресс-конференции.

По сообщениям ОТР, в Краснодарском крае временно запретили проведение банкетов и корпоративов из-за пандемии.

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