Лавров провёл переговоры с главой МИД Армении

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Министры иностранных дел России и Армении Сергей Лавров и Зограб Мнацаканян в ходе телефонного разговора обсудили реализацию соглашения президентов России, Азербайджана и премьер-министра Армении по Нагорному Карабаху.
Лавров провёл переговоры с главой МИД Армении
  • РИА Новости

Как сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства, разговор состоялся 13 ноября.

«Стороны обсудили вопросы, связанные с практической реализацией положений заявления президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации от 9 ноября с. г.», — заявили в МИД.

Отмечается, что особое внимание было уделено сложной гуманитарной ситуации в регионе, а также решению связанных с этим задач.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с RT сообщил, что ключевую роль в подписании соглашения по Карабаху сыграл президент России Владимир Путин.

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