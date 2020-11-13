Песков назвал ключевой роль Путина в подписании соглашения по Карабаху
- РИА Новости
«Роль эта была ключевая. Подписанию предшествовало много-много дней очень напряжённой, иногда почти круглосуточной работы — это была работа президента Путина», — сказал Песков в интервью Антону Красовскому на YouTube-канале RT Россия.
По его словам, российский лидер «сидел на телефонах», проводил разговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Полное видео смотрите на YouTube-канале RT Россия.