Песков назвал ключевой роль Путина в подписании соглашения по Карабаху

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал в беседе с RT достигнутое соглашение по Карабаху. По его словам, ключевую роль в его подписании сыграл президент России Владимир Путин.

«Роль эта была ключевая. Подписанию предшествовало много-много дней очень напряжённой, иногда почти круглосуточной работы — это была работа президента Путина», — сказал Песков в интервью Антону Красовскому на YouTube-канале RT Россия.

По его словам, российский лидер «сидел на телефонах», проводил разговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Полное видео смотрите на YouTube-канале RT Россия.