В Тюменской области введён запрет на работу кафе и ресторанов после 23:00
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Как передаёт «Вслух.ru», так решили в региональном оперативном штабе.
«Принимаем такое решение по рекомендации регионального управления Роспотребнадзора. Специалисты считают, что ночью в заведениях общепита посетители не соблюдают социальную дистанцию и другие меры противоэпидемической безопасности», — прокомментировал губернатор Александр Моор.
Запрет не распространяется на предприятия общепита в аэропортах и на железнодорожных вокзалах.
По сообщениям ОТР, в Краснодарском крае временно запретили проведение банкетов и корпоративов из-за пандемии.