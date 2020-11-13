В Тюменской области введён запрет на работу кафе и ресторанов после 23:00

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Заведениям общественного питания в Тюменской области с 16 ноября запрещено обслуживать посетителей в залах после 23:00.
В Тюменской области введён запрет на работу кафе и ресторанов после 23:00
  • © РИА Новости / Константин Михальчевский

Как передаёт «Вслух.ru», так решили в региональном оперативном штабе.

«Принимаем такое решение по рекомендации регионального управления Роспотребнадзора. Специалисты считают, что ночью в заведениях общепита посетители не соблюдают социальную дистанцию и другие меры противоэпидемической безопасности», — прокомментировал губернатор Александр Моор.

Запрет не распространяется на предприятия общепита в аэропортах и на железнодорожных вокзалах.

По сообщениям ОТР, в Краснодарском крае временно запретили проведение банкетов и корпоративов из-за пандемии.

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