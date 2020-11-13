Во Владимирской области продлили режим самоизоляции для пожилых

Короткая ссылка
Власти Владимирской области приняли решение продлить в регионе режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет.
Во Владимирской области продлили режим самоизоляции для пожилых
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится на сайте областной администрации.

«В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции по 29 ноября во Владимирской области продлён срок действия ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия, для граждан старше 65 лет. В частности, сохраняется необходимость соблюдения ими режима самоизоляции», — говорится в заявлении.

Отмечается, что исключениями являются обращение за медицинской помощью, выгул животных не дальше 100 м от дома и поход до ближайшего магазина, аптеки.

Ранее «Известия» писали, что власти Коми ввели дополнительные ограничения для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить