Во Владимирской области продлили режим самоизоляции для пожилых

Власти Владимирской области приняли решение продлить в регионе режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет.

Об этом говорится на сайте областной администрации.

«В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции по 29 ноября во Владимирской области продлён срок действия ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия, для граждан старше 65 лет. В частности, сохраняется необходимость соблюдения ими режима самоизоляции», — говорится в заявлении.

Отмечается, что исключениями являются обращение за медицинской помощью, выгул животных не дальше 100 м от дома и поход до ближайшего магазина, аптеки.

Ранее «Известия» писали, что власти Коми ввели дополнительные ограничения для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.