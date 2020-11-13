Во Владимирской области продлили режим самоизоляции для пожилых
- Gettyimages.ru
Об этом говорится на сайте областной администрации.
«В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции по 29 ноября во Владимирской области продлён срок действия ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия, для граждан старше 65 лет. В частности, сохраняется необходимость соблюдения ими режима самоизоляции», — говорится в заявлении.
Отмечается, что исключениями являются обращение за медицинской помощью, выгул животных не дальше 100 м от дома и поход до ближайшего магазина, аптеки.
Ранее «Известия» писали, что власти Коми ввели дополнительные ограничения для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.