Власти Коми ввели дополнительные ограничения для пожилых
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Об этом пишут «Известия».
В администрации региона разъяснили, что этим группам людей предписано не покидать места проживания.
«Ограничения решено ввести из-за продолжающегося роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией на территории ряда муниципальных образований. Значительное число случаев заболевания протекает бессимптомно, что свидетельствует об устойчивой циркуляции вируса и сохраняющемся риске его распространения», — сообщается на официальном портале республики Коми.
Как ранее сообщал телеканал «360», в Подмосковье ввели новые ограничения для студентов и пожилых граждан.