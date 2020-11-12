Власти Коми ввели дополнительные ограничения для пожилых

Власти Коми с четверга, 12 ноября, в связи с коронавирусом ввели дополнительные ограничения для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.

Об этом пишут «Известия».

В администрации региона разъяснили, что этим группам людей предписано не покидать места проживания.

«Ограничения решено ввести из-за продолжающегося роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией на территории ряда муниципальных образований. Значительное число случаев заболевания протекает бессимптомно, что свидетельствует об устойчивой циркуляции вируса и сохраняющемся риске его распространения», — сообщается на официальном портале республики Коми.

Как ранее сообщал телеканал «360», в Подмосковье ввели новые ограничения для студентов и пожилых граждан.