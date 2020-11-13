Общественники поддержали решение повысить минимальные цены на алкоголь

Член Общественной палаты России, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев прокомментировал RT сообщение о том, что в России с 1 января 2021 года возрастут минимальные розничные цены (МРЦ) на крепкий алкоголь.

«Я поддерживаю увеличение минимальной цены, в том числе на алкогольную продукцию в любом её проявлении, я имею в виду водку, пиво, шампанское и так далее. У нас одна из самых низких цен в Европе, получается, на алкогольную продукцию... Конечно, нужно наводить порядок с точки зрения сокращения доступности — это один из механизмов», — подчеркнул Хамзаев.

Эксперт добавил, что, говоря про увеличение цены, нельзя «обходить стороной проблему контрафакта».

«Минфин как инициатор — они в первую очередь должны выстроить такую систему по изменениям, чтобы правоохранительная в том числе система выстроена была максимально эффективно в борьбе с контрафактной частью алкоголя, который примерно, по средним оценкам экспертов, от 60 до 70% в регионе, в зависимости от самого региона», — заключил он.

Хамзаев пояснил, что поддерживает эту инициативу, и если она будет в том числе нацелена на борьбу с контрафактом, то это «удачная, правильная, нужная инициатива, которая поможет нам сократить потребление алкоголя».

Ранее сообщалось, что в России вырастут минимальные цены на алкоголь.

Отмечается, что минимальная розничная цена на водку повысится на 5,7%, до 243 рублей за бутылку объёмом 0,5 л (с действующих 230 рублей).

Наряду с этим МРЦ на коньяк вырастет на 3% — до 446 рублей за бутылку объёмом 0,5 л (с текущих 433 рублей), на игристое вино (шампанское) — также на 3%, со 164 до 169 рублей за бутылку объёмом 0,75 л.