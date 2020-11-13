Более 500 семей Севастополя получили материнский капитал в 2020 году

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В Севастополе более 500 семей получили в текущем году региональный материнский капитал в размере 100 тыс. рублей, который выдаётся при рождении второго ребёнка.
Более 500 семей Севастополя получили материнский капитал в 2020 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу регионального Департамента труда и социальной защиты населения.

Средства регионального маткапитала выплачиваются по критерию нуждаемости: среднедушевой доход семьи должен быть ниже или равен 2,5 прожиточного минимума. К примеру, на семью из четырёх человек месячный доход не должен превышать 113,8 тыс. рублей в месяц.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области продлили ещё на три месяца выплату детских пособий в беззаявительном порядке.

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