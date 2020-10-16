В Оренбургской области продлили выплату детских пособий в беззаявительном порядке
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Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональное правительство.
Решение актуально для сроков, истекающих с 1 октября по 31 декабря 2020 года.
Как отметили в областном Центре социальной поддержки, выплаты за октябрь будут произведены до конца месяца.
Последующие выплаты будут начисляться автоматически — на основании документов, имеющихся в личных делах получателей.
Ранее депутат Госдумы Василий Власов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал предложение продлить выплаты детям от трёх до 16 лет.