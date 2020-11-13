В Кремле прокомментировали задержание мэра Томска

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В Кремле обратили внимание на достаточно жёсткие обстоятельства задержания мэра Томска Ивана Кляйна, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Кремле прокомментировали задержание мэра Томска
  • © Яков Андреев
  • РИА Новости

«Мы обратили внимание, что достаточно жёстко было — прямо во время мероприятия», — сказал Песков журналистам.

Он предположил, что это связано с тяжестью вменяемых подозрений, добавив, что не располагает деталями.

Ранее сообщалось, что Кляйн подозревается в махинациях со статусом земли подконтрольной ему пивоваренной компании.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин отметил, что рассчитывает на профессиональную работу правоохранительных органов в отношении задержанного чиновника.

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