В Кремле прокомментировали задержание мэра Томска
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- РИА Новости
«Мы обратили внимание, что достаточно жёстко было — прямо во время мероприятия», — сказал Песков журналистам.
Он предположил, что это связано с тяжестью вменяемых подозрений, добавив, что не располагает деталями.
Ранее сообщалось, что Кляйн подозревается в махинациях со статусом земли подконтрольной ему пивоваренной компании.
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин отметил, что рассчитывает на профессиональную работу правоохранительных органов в отношении задержанного чиновника.