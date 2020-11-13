Свидетель рассказала подробности пожара в рязанском ТЦ

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Очевидец рассказала подробности пожара в торговом центре «М5 Молл» в Рязани.
Свидетель рассказала подробности пожара в рязанском ТЦ
  • © МЧС России

В беседе с Life.ru она заявила, что покупатели стали бросать тележки и бежать в сторону касс.

«На противоположной стороне от выхода, через который мы шли на улицу, уже был дым. Я первый раз вижу такое, и это очень-очень страшно. Просто как карточный домик сложилась одна стена, упала», — утверждает женщина.

По её словам, огонь распространялся как в кино.

Ранее сообщалось, что прокуратура Рязанской области организовала проверку по факту пожара в ТРЦ.

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