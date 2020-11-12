Прокуратура начала проверку из-за пожара в ТЦ в Рязани
Прокуратура Рязанской области организовала проверку по факту пожара в ТРЦ «М5 Молл» в Рязани.
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
«Проверку по факту пожара в ТРЦ «М5 Молл» поручено провести прокурору Московского района Рязани», — отметили прокуратуре.
Ранее в торговом центре в Рязани произошло возгорание.
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