Прокуратура начала проверку из-за пожара в ТЦ в Рязани

Прокуратура Рязанской области организовала проверку по факту пожара в ТРЦ «М5 Молл» в Рязани.

РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство. «Проверку по факту пожара в ТРЦ «М5 Молл» поручено провести прокурору Московского района Рязани», — отметили прокуратуре. Ранее в торговом центре в Рязани произошло возгорание.