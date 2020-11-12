В рязанском ТЦ произошёл пожар

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В торговом центре в Рязани произошло возгорание.
В рязанском ТЦ произошёл пожар
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное отделение МЧС.

«Горит кровля торгового центра, площадь возгорания составляет около 400 кв. м. Эвакуация на данный момент завершена, по предварительным данным, никто не пострадал», — сказал собеседник.

Уточняется, что на месте происшествия работают 14 пожарных расчётов.

Ранее в Московской области в Мытищах провели эвакуацию из торгового центра «Красный кит» в связи с задымлением на двух этажах.

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