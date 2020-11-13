В Петербурге за неделю оштрафовали более 150 нарушителей масочного режима

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В Петербурге за минувшую неделю сотрудники Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности совершили около 30 рейдов и выписали более 150 штрафов нарушителям масочного режима.
В Петербурге за неделю оштрафовали более 150 нарушителей масочного режима
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Невские новости».

Специальные бригады проводят рейды. Проверяют общественный транспорт, торговые центры. Инспекторы также следят за соблюдением стандартов безопасности на объектах торговли.

Нарушителей обычно штрафуют по ст. 20.6.1 Кодекса России об административных правонарушениях и 8-6-1 закона Петербурга «Об административных правонарушениях», уточнили в пресс-службе комитета.

Как сообщает «Реальное время», в ходе рейда в общественном транспорте Казани выявили 941 пассажира, нарушившего масочный режим.

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