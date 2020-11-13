Генпрокурор предлагает продлить мораторий на проверки малого бизнеса

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Генеральный прокурор России Игорь Краснов предлагает продлить мораторий на проверки малого бизнеса.
Генпрокурор предлагает продлить мораторий на проверки малого бизнеса
  • Pixabay

Об этом говорится на сайте ведомства.

«В целях поддержки малого бизнеса генеральным прокурором Российской Федерации Игорем Красновым предложено продлить мораторий на проведение плановых проверок», — говорится в заявлении.

Отмечается, что проект соответствующего постановления правительства России проходит процедуру согласования.

«После принятия нормативного правового акта прокурорам предстоит во взаимодействии с контролёрами исключить соответствующие мероприятия из сводного плана», — добавили в Генпрокуратуре.

Ранее телеканал «360» сообщал, что малый бизнес Подмосковья освободили от земельных проверок до конца 2021 года.

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