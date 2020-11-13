Генпрокурор предлагает продлить мораторий на проверки малого бизнеса

Генеральный прокурор России Игорь Краснов предлагает продлить мораторий на проверки малого бизнеса.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«В целях поддержки малого бизнеса генеральным прокурором Российской Федерации Игорем Красновым предложено продлить мораторий на проведение плановых проверок», — говорится в заявлении.

Отмечается, что проект соответствующего постановления правительства России проходит процедуру согласования.

«После принятия нормативного правового акта прокурорам предстоит во взаимодействии с контролёрами исключить соответствующие мероприятия из сводного плана», — добавили в Генпрокуратуре.

Ранее телеканал «360» сообщал, что малый бизнес Подмосковья освободили от земельных проверок до конца 2021 года.