Малый бизнес Подмосковья освободили от земельных проверок до конца 2021 года
- © Александр Вильф
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
«Таким образом, плановые проверки для малого бизнеса проводиться не будут, однако осмотры и внеплановые проверки продолжатся», — уточнила Адигамова.
По распоряжению президента России Владимира Путина о продлении запрета до 31 декабря следующего года соответствующие изменения вносят в законодательство страны.
Ранее ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил меры поддержки бизнеса в России.