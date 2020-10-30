Малый бизнес Подмосковья освободили от земельных проверок до конца 2021 года

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В помощь малому бизнесу Московской области его избавят от плановых земельных проверок до конца 2021 года, сообщила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова. Мера призвана снизить нагрузку на предпринимателей в условиях пандемии.
Малый бизнес Подмосковья освободили от земельных проверок до конца 2021 года
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Таким образом, плановые проверки для малого бизнеса проводиться не будут, однако осмотры и внеплановые проверки продолжатся», — уточнила Адигамова.

По распоряжению президента России Владимира Путина о продлении запрета до 31 декабря следующего года соответствующие изменения вносят в законодательство страны.

Ранее ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил меры поддержки бизнеса в России.

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