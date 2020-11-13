ФАС рассказала о жалобах из-за роста цен на сахар

Короткая ссылка
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получает жалобы от граждан в связи с ростом цен на сахар, заявил в интервью РИА Новости заместитель руководителя ведомства Павел Заборщиков.
ФАС рассказала о жалобах из-за роста цен на сахар
  • © Mint Images - Paul Edmondson
  • Gettyimages.ru

«В ФАС поступают обращения о подорожании сахара, преимущественно в Краснодарском и Хабаровском краях, Калининградской, Ростовской, Свердловской, Московской, Калужской, Орловской и Саратовской областях», — сказал он.

Ранее в Минсельхозе России сообщили, что ожидают стабилизации цен на внутреннем рынке сахара после уборки урожая. По данным Росстата, сахар-песок в октябре подорожал на 18,29% по сравнению с сентябрём текущего года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить