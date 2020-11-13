ФАС рассказала о жалобах из-за роста цен на сахар

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получает жалобы от граждан в связи с ростом цен на сахар, заявил в интервью РИА Новости заместитель руководителя ведомства Павел Заборщиков.

«В ФАС поступают обращения о подорожании сахара, преимущественно в Краснодарском и Хабаровском краях, Калининградской, Ростовской, Свердловской, Московской, Калужской, Орловской и Саратовской областях», — сказал он.

Ранее в Минсельхозе России сообщили, что ожидают стабилизации цен на внутреннем рынке сахара после уборки урожая. По данным Росстата, сахар-песок в октябре подорожал на 18,29% по сравнению с сентябрём текущего года.