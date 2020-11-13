В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю

В течение недели разведку у российских границ вели 30 иностранных самолётов-разведчиков. Об этом свидетельствуют данные инфографики газеты Вооружённых сил России «Красная звезда».

«30 самолётов-разведчиков иностранных государств вели воздушную разведку вдоль границ России и сопровождались российскими РЛС», — говорится в сообщении.

Также к границам приближались три зарубежных беспилотных летательных аппарата.

Ранее в Генштабе ВС России заявили, что количество подъёмов российских самолётов для сопровождения иностранных бортов у границ России выросло по сравнению с прошлым годом на 21%.