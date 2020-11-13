В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
- РИА Новости
- © Пресс-служба Минобороны РФ
«30 самолётов-разведчиков иностранных государств вели воздушную разведку вдоль границ России и сопровождались российскими РЛС», — говорится в сообщении.
Также к границам приближались три зарубежных беспилотных летательных аппарата.
Ранее в Генштабе ВС России заявили, что количество подъёмов российских самолётов для сопровождения иностранных бортов у границ России выросло по сравнению с прошлым годом на 21%.