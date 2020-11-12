Эксперт оценил перспективы эпидемиологов на рынке труда
- РИА Новости
В беседе с газетой «Известия» он выразил мнение, что если государство создаст больше целевых мест и обеспечит будущих специалистов хорошим обучением и достойной заработной платой, то ученики сделают выбор в пользу такой профессии.
«Опросы показали, что большинство учеников весной успели соскучиться по школьным занятиям и товарищам, поэтому объяснять для них важность профессии эпидемиолога, который будет защищать страну от подобной опасности, не нужно», — отметил Сигал.
Как считает эксперт, для популяризации данной профессии также можно подключить СМИ.
В перспективе, полагает Сигал, в России могут быть созданы дополнительные институты, которые будут заниматься исследованиями в области вирусологии с конкурентными зарплатами.
Ранее экономист Денис Ракша в беседе с НСН оценил ситуацию на рынке труда.