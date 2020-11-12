Эксперт оценил перспективы эпидемиологов на рынке труда

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Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал оценил перспективы эпидемиологов на рынке труда.
Эксперт оценил перспективы эпидемиологов на рынке труда
  • РИА Новости

В беседе с газетой «Известия» он выразил мнение, что если государство создаст больше целевых мест и обеспечит будущих специалистов хорошим обучением и достойной заработной платой, то ученики сделают выбор в пользу такой профессии.

«Опросы показали, что большинство учеников весной успели соскучиться по школьным занятиям и товарищам, поэтому объяснять для них важность профессии эпидемиолога, который будет защищать страну от подобной опасности, не нужно», — отметил Сигал.

Как считает эксперт, для популяризации данной профессии также можно подключить СМИ.

В перспективе, полагает Сигал, в России могут быть созданы дополнительные институты, которые будут заниматься исследованиями в области вирусологии с конкурентными зарплатами.

Ранее экономист Денис Ракша в беседе с НСН оценил ситуацию на рынке труда.

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