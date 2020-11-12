Автоюрист оценил идею разрешить россиянам управлять машиной с 17 лет

Адвокат, автоюрист Общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько прокомментировал идею разрешить россиянам управлять машиной с 17 лет.

«Возникает вопрос: зачем вообще надо садиться за руль в 17 лет? В этом возрасте человек ещё не совсем морально созрел, чтобы понимать, что он должен нести ответственность за все свои действия и тщательно их продумывать», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, у 17-летнего водителя, как правило, нет имущества и нормального заработка, и это очень рискованная категория водителей с точки зрения страхования.

Со своей стороны, автоэксперт Андрей Ломанов в беседе с радио «Комсомольская правда» назвал инициативу допустимой.

«В советские годы были же юношеские права. Точно так же человек мог ездить со взрослым водителем и набираться опыта. Не вижу никаких причин, почему нельзя это ввести снова», — сказал он.

Как отметил Ломанов, если 17-летний садится в машину с опытным водителем, то тот передаст ему свои знания, понимание дороги, умение спрогнозировать ситуацию.

Ранее член комитета Госдумы по транспорту и строительству, космонавт Максим Сураев прокомментировал инициативу.