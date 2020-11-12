В петербургском метро рассказали о работе во время пандемии

Исполняющий обязанности начальника ГУП «Петербургский метрополитен» Евгений Козин рассказал о работе во время пандемии.

«Ещё весной мы разработали несколько сценариев. При падении пассажиропотока самым очевидным решением оказалось закрытие дублирующих вестибюлей, что и было сделано. 19 вестибюлей вместе со станцией «Зенит» перестали работать», — заявил он в беседе с «Петербургским дневником».

По его словам, второй мерой тогда стало ограничение по времени работы метро — до 22:00.

В настоящее время метрополитен активно взаимодействует с комитетом по транспорту.

«До недавнего времени мы фиксировали еженедельный рост пассажиропотока, но сейчас началось его снижение на 3—4% каждую неделю. Мы постоянно мониторим ситуацию», — отметил Козин.

Он также отметил, что если говорить о выручке, то по прогнозу, который был составлен в сентябре, годовой убыток может составить 6,5 млрд рублей.

«Появились необходимые расходы — около 300 млн рублей составили затраты на средства индивидуальной защиты для сотрудников, частую уборку, дезинфекцию станций и составов. Эта работа не прекращалась, продолжается и сейчас», — добавил Козин.

Ранее Козин рассказал о работе по дезинфекции жетонов.