В Петербургском метрополитене рассказали о работе по дезинфекции жетонов

Исполняющий обязанности начальника ГУП «Петербургский метрополитен» Евгений Козин рассказал о работе по дезинфекции жетонов.

«Я не сторонник того, чтобы полностью отказываться от жетона. С одной стороны, как средство оплаты проезда это уже анахронизм, а с другой — затрат на оборот жетона не так много», — цитирует его «Петербургский дневник».

Как отметил Козин, в сентябре 2020 года 7% пассажиров оплачивали проезд жетоном, 7,5% — с помощью банковских карт. Остальные использовали проездные билеты, включая единый электронный билет.

«В обороте находятся более 8 млн жетонов, ежедневно мы выполняем все операции, связанные с их обеззараживанием, начиная от выгрузки из турникетов, пересчёта в кассах с первичной дезинфекцией, доставкой на склад, где уже проводится обеззараживание — от обработки дезинфицирующим составом до кварцевания помещения, где хранятся жетоны», — сообщил Козин.

По его словам, после всех процедур жетоны должны ещё 14 дней полежать на складе, и только потом партию привозят на станции.

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