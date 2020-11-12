В Госдуме поддержали введение ограничений в Москве в новогоднюю ночь

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Ангелина Шурпина
Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин прокомментировал в беседе с RT заявление мэра Москвы Сергея Собянина об отмене массовых мероприятий в Новый год.
В Госдуме поддержали введение ограничений в Москве в новогоднюю ночь
  • РИА Новости

«Достаточно выверенные шаги и в общем-то необходимые. Уже сейчас наработан опыт, когда у нас по Москве возникают риски роста после таких массовых мероприятий, поэтому не хочется, чтобы в 2021 год мы вошли, бурно отпраздновав этот Новый год, а потом получив сразу же такие последствия. Поэтому, наверное, это оправданно. Ситуация очень непростая», — добавил он.

Ранее Собянин заявил, что никаких массовых мероприятий в Новый год в Москве не будет, однако гулять по улицам в новогоднюю ночь никто не запрещает.

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