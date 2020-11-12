В России могут ввести единые для всех регионов штрафы за нарушение правил благоустройства

В новом Кодексе об административных правонарушениях должен быть предусмотрен единый правовой режим в отношении санкций за нарушение правил благоустройства, заявила первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова.

«Сейчас в региональных законах имеются такие составы, защищающие эту сферу. Но, как показывает практика, привлечение к административной ответственности в этой сфере неэффективно — в большинстве своём правонарушения не фиксируются и не наказываются. Даже если составляются протоколы, то далеко не все они доходят до логического завершения в виде уплаты штрафов», — сказала Рукавишникова в беседе с «Парламентской газетой».

По её словам, реальное подтверждение такой неэффективности — состояние улиц, дворов и других общественных пространств.

Как отметила сенатор, в Совфеде поддерживают предложение разработчиков КоАП ввести единые составы и санкции за совершение нарушений в сфере благоустройства территории по всей стране.

Ранее в Волгоградской области рассказали о работе по благоустройству в рамках нацпроекта.