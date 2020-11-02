В Волгоградской области рассказали о работе по благоустройству в рамках нацпроекта
- РИА Новости
Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на региональную администрацию.
В 2020 году создано 114 новых парков для семейного отдыха. Обновлены 22 внутридворовые территории в районных центрах и сельских поселениях.
По данным областного комитета ЖКХ, 19 муниципальных образований полностью завершили запланированные на этот год проекты.
Всего в 2020 году должно быть благоустроено 177 общественных пространств.
Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане рассказали о финансировании нацпроектов в 2020 году.