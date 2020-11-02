В Волгоградской области рассказали о работе по благоустройству в рамках нацпроекта

В Волгоградской области рассказали о работе по благоустройству в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».

Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на региональную администрацию.

В 2020 году создано 114 новых парков для семейного отдыха. Обновлены 22 внутридворовые территории в районных центрах и сельских поселениях.

По данным областного комитета ЖКХ, 19 муниципальных образований полностью завершили запланированные на этот год проекты.

Всего в 2020 году должно быть благоустроено 177 общественных пространств.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане рассказали о финансировании нацпроектов в 2020 году.