Поклонская прокомментировала ситуацию с дистанционным обучением

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Заместитель руководителя комитета по международным делам Государственной думы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с дистанционным обучением.
Поклонская прокомментировала ситуацию с дистанционным обучением
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

В беседе с Тиной Канделаки в эфире радио «Комсомольская правда» депутат выразила мнение, что удалёнка, может быть, и заменит обычное образование, но не общение с одноклассниками.

«Вот эта вот школьная жизнь весёлая, чтобы прогуливать уроки, общаться со своими друзьями, заводить новых друзей, — это, конечно, плохо, что наши дети остались без такого общения», — считает Поклонская.

Ранее директор фонда «Национальные ресурсы образования», эксперт ОНФ Татьяна Половкова в беседе с НСН оценила ситуацию с дистанционным обучением.

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