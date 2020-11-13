В России предложили назначать руководителей в сфере образования с учётом педагогического стажа

Партия «За Правду» в лице председателя Захара Прилепина, а также зампредседателя Александра Казакова и советника председателя Николая Старикова выступила с предложением назначать на руководящие должности в сфере образования госслужащих, у которых есть стаж педагогический работы. Копия обращения (есть в распоряжении RT) направлена вице-премьеру Татьяне Голиковой.

«Просим вас изменить порядок присвоения категорий госслужащим, которые работают в сфере образования, с учётом наличия реального педагогического стажа у ряда соискателей, претендующих на руководящие должности», — говорится в обращении.

В партии считают, что для того, чтобы объективно проводить аттестацию учителей, разрабатывать требования и критерии эффективности работы педагогов, чиновники в сфере образования должны иметь практический опыт в этой области. В связи с этим предлагается ввести в качестве квалификационного требования к госслужащим в образовательных ведомствах понятие «стаж работы в педагогическом учреждении».

«На сегодняшний день опасения вызывают вовсе не профессиональные навыки педагогов, а наличие профкомпетенций у представителей федеральных и региональных министерств и ведомств, которые выдают нежизнеспособные инициативы… Чиновник должен и обязан разговаривать с учителями на одном, всем понятном языке. В этом случае проблем с перегрузками и несправедливыми требованиями попросту не возникнет», — пояснил Прилепин.

Кроме того, для старшей и ведущей категорий госслужащих к работе можно будет допускать кандидатов с педагогическим стажем не менее двух лет.

Указанные меры, как подчёркивают в партии, актуальны именно для сферы образования и приведут к формированию государственного кадрового резерва специалистов, которые не только имеют опыт работы в госструктурах, но и знают вопросы сферы образования изнутри.

Оценить плюсы и минусы реформ по оптимизации, то, как в целом работает система школьного образования, и понять запросы и проблемы школьников и их родителей возможно только изнутри, а для этого и нужен опыт в данной сфере, уверены авторы письма.

«Данные изменения позволят вывести систему образования на качественно новый уровень развития, повысить доверие к органам власти, а также наладить коммуникацию с педагогическим сообществом», — уточняется в обращении.

Ранее руководитель исполкома партии «Новые люди» Александр Даванков предложил ввести выборность директоров школ. Копия письма на имя замминистра просвещения России Виктора Басюка есть в распоряжении RT.