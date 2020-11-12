В Москве сократили число гостей на церемониях в ЗАГСах

В Москве с 12 ноября количество гостей на торжественных церемониях заключения брака в ЗАГСах сокращено до пяти.

Об этом говорится в сообщении на портале мэра Москвы.

В мэрии рекомендовали молодожёнам перенести дату регистрации брака на более благоприятный период.

Отмечается, что в целях предотвращения распространения коронавируса в столице будут действовать ограничения по количеству гостей в ЗАГСах.

«В зале торжественной регистрации могут присутствовать не более семи человек, включая молодожёнов, с условием обязательного использования средств индивидуальной защиты — масок и перчаток, а также с соблюдением социальной дистанции», — сказала и. о. начальника Управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

Также на входе в ЗАГСы всем гостям и молодожёнам будут бесконтактно измерять температуру.

Ранее «Крыминформ» сообщил, что крымские ЗАГСы приостановили регистрацию браков в торжественной обстановке из-за пандемии.