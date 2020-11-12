В Москве сократили число гостей на церемониях в ЗАГСах

Короткая ссылка
В Москве с 12 ноября количество гостей на торжественных церемониях заключения брака в ЗАГСах сокращено до пяти. 
В Москве сократили число гостей на церемониях в ЗАГСах
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении на портале мэра Москвы. 

В мэрии рекомендовали молодожёнам перенести дату регистрации брака на более благоприятный период. 

Отмечается, что в целях предотвращения распространения коронавируса в столице будут действовать ограничения по количеству гостей в ЗАГСах. 

«В зале торжественной регистрации могут присутствовать не более семи человек, включая молодожёнов, с условием обязательного использования средств индивидуальной защиты — масок и перчаток, а также с соблюдением социальной дистанции», — сказала и. о. начальника Управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

Также на входе в ЗАГСы всем гостям и молодожёнам будут бесконтактно измерять температуру.

Ранее «Крыминформ» сообщил, что крымские ЗАГСы приостановили регистрацию браков в торжественной обстановке из-за пандемии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить