В Петербурге рассказали о влиянии пандемии на ситуацию с трудовыми мигрантами

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Начальник отдела реализации миграционной политики, законности и межведомственного взаимодействия администрации Санкт-Петербурга Сергей Домнин рассказал, как пандемия коронавируса повлияла на ситуацию с трудовыми мигрантами в городе.
В Петербурге рассказали о влиянии пандемии на ситуацию с трудовыми мигрантами
  • © Константин Родиков
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФАН.

«В связи с коронавирусными ограничениями значительно снизился поток мигрантов. В цифрах он снизился на 88%. Всего в этом году за девять месяцев в Санкт-Петербург въехало 213 тыс. человек, в эту группу входят и туристы. Конкретно с целью работы приехало порядка 60 тыс. человек», — заявил Сергей Домнин в эфире медиацентра «Патриот».

По словам эксперта, карта притока трудовых мигрантов остаётся прежней: лидируют страны Средней Азии — Узбекистан, Таджикистан и Киргизия. Следующую по численности группу составляют мигранты с Украины и из Молдавии.

Как ранее сообщали «Известия» со ссылкой на данные МВД, число трудовых мигрантов в России сократилось на 521 тыс. (22,5%) по сравнению с показателем сентября 2019 года.

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