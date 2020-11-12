В Магнитогорске по делу о краже задержан полицейский

В Магнитогорске по делу о краже продуктов из магазина задержан полицейский.

Эту информацию URA.RU подтвердили в областном главке МВД и СУ СКР по региону.

«По материалам службы собственной безопасности в отношении полицейского возбуждено уголовное дело по факту кражи (ч. 1 ст. 158 УК). В настоящее время в ГУ МВД области проводится служебная проверка, направленная на выяснение обстоятельств произошедшего. В случае установления его вины он будет уволен из органов внутренних дел, а также понесёт наказание в соответствии с законодательством», — заявили в пресс-службе областного МВД.

В полицейском главке добавили, что к руководителям сотрудника полиции будут применены меры строгой дисциплинарной ответственности.

На период проверки сотрудник отстранён от исполнения служебных обязанностей.