В Магнитогорске по делу о краже задержан полицейский

Короткая ссылка
В Магнитогорске по делу о краже продуктов из магазина задержан полицейский.
В Магнитогорске по делу о краже задержан полицейский
  • РИА Новости

Эту информацию URA.RU подтвердили в областном главке МВД и СУ СКР по региону.

«По материалам службы собственной безопасности в отношении полицейского возбуждено уголовное дело по факту кражи (ч. 1 ст. 158 УК). В настоящее время в ГУ МВД области проводится служебная проверка, направленная на выяснение обстоятельств произошедшего. В случае установления его вины он будет уволен из органов внутренних дел, а также понесёт наказание в соответствии с законодательством», — заявили в пресс-службе областного МВД.

В полицейском главке добавили, что к руководителям сотрудника полиции будут применены меры строгой дисциплинарной ответственности.

На период проверки сотрудник отстранён от исполнения служебных обязанностей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить