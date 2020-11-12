В Петербурге за сутки коронавирус выявлен у 1667 человек

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За минувшие сутки в Санкт-Петербурге медики зафиксировали 1667 случаев коронавируса.
В Петербурге за сутки коронавирус выявлен у 1667 человек
  • РИА Новости

Об этом пишут «Невские новости» со ссылкой на оперативный штаб.

Ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев рассказал о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в городе. По его словам, резерв коек для пациентов не только с COVID-19, но и с пневмониями в городе составляет 18,9%. Всего на данный момент задействовано 11 120 коек.

Вирусолог профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН также оценил ситуацию с коронавирусом.

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