В Петербурге за сутки коронавирус выявлен у 1667 человек

За минувшие сутки в Санкт-Петербурге медики зафиксировали 1667 случаев коронавируса.

Об этом пишут «Невские новости» со ссылкой на оперативный штаб.

Ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев рассказал о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в городе. По его словам, резерв коек для пациентов не только с COVID-19, но и с пневмониями в городе составляет 18,9%. Всего на данный момент задействовано 11 120 коек.

Вирусолог профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН также оценил ситуацию с коронавирусом.