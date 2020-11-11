В Петербурге рассказали о ситуации с распространением COVID-19

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Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев рассказал о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в городе.
В Петербурге рассказали о ситуации с распространением COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщают «Невские новости».

«Коэффициент распространения коронавируса в Петербурге находится на уровне 1,3. В городе развернуто 9 613 коек, свободно на сегодняшний день 605 коек, что составляет 7 %», — цитирует издание Эргашева.

Вице-губернатор подчеркнул, что коэффициент более единицы является критическим.

При этом резерв коек для пациентов не только с COVID-19, но и пневмониями в городе составляет 18,9 %.

Всего на данный момент задействованы 11 120 коек.

Ранее вирусолог профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с коронавирусом.

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