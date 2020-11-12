В Московской области рассказали о ежемесячных выплатах пожилым

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В Московской области более 223 тыс. жителей 65 лет и старше получают каждый месяц выплату в размере 1 тыс. рублей. Новая мера поддержки установлена с 1 мая для неработающих и одиноко проживающих пенсионеров.
В Московской области рассказали о ежемесячных выплатах пожилым
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

Об этом информирует телеканал «360».

«Выплата назначается автоматически, никаких заявлений льготникам писать не нужно. Ежемесячно выплату получают 223 684 одиноко проживающих пенсионера, достигшие возраста 65 лет и старше», — сообщила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Всего в регионе проживают более 1,1 млн человек старше 65 лет.

Ранее ФАН сообщало о доплатах соцработникам в период пандемии коронавирусной инфекции.

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