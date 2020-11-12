В Московской области рассказали о ежемесячных выплатах пожилым

В Московской области более 223 тыс. жителей 65 лет и старше получают каждый месяц выплату в размере 1 тыс. рублей. Новая мера поддержки установлена с 1 мая для неработающих и одиноко проживающих пенсионеров.

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РИА Новости