В Московской области рассказали о ежемесячных выплатах пожилым
- © Александр Кряжев
- РИА Новости
Об этом информирует телеканал «360».
«Выплата назначается автоматически, никаких заявлений льготникам писать не нужно. Ежемесячно выплату получают 223 684 одиноко проживающих пенсионера, достигшие возраста 65 лет и старше», — сообщила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.
Всего в регионе проживают более 1,1 млн человек старше 65 лет.
Ранее ФАН сообщало о доплатах соцработникам в период пандемии коронавирусной инфекции.