Колонию в Новосибирской области проверят из-за убийства осуждённого

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Прокуратурой Новосибирской области организована выездная проверка в связи с убийством осуждённого в исправительной колонии (ИК) №13.
Колонию в Новосибирской области проверят из-за убийства осуждённого
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«В связи с обнаружением 11 ноября текущего года в колонии особого режима (ФКУ ИК-13 ГУ ФСИН России по Новосибирской области в селе Раисино Убинского района) трупа 39-летнего осуждённого прокуратура Новосибирской области проводит выездную проверку», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Отмечается, что на место инцидента выехали куйбышевский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, а также прокурор Убинского района.

На месте была организована работа следственно-оперативной группы из сотрудников СК и главка МВД по региону.

По данным прокуратуры, СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК России («Убийство»).

В октябре из колонии в Иркутской области сбежал заключённый.

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