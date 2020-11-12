Колонию в Новосибирской области проверят из-за убийства осуждённого

Прокуратурой Новосибирской области организована выездная проверка в связи с убийством осуждённого в исправительной колонии (ИК) №13.

«В связи с обнаружением 11 ноября текущего года в колонии особого режима (ФКУ ИК-13 ГУ ФСИН России по Новосибирской области в селе Раисино Убинского района) трупа 39-летнего осуждённого прокуратура Новосибирской области проводит выездную проверку», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Отмечается, что на место инцидента выехали куйбышевский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, а также прокурор Убинского района.

На месте была организована работа следственно-оперативной группы из сотрудников СК и главка МВД по региону.

По данным прокуратуры, СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК России («Убийство»).

В октябре из колонии в Иркутской области сбежал заключённый.