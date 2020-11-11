В Москве за сутки скончался 71 пациент с коронавирусом
- АГН «Москва»
- © Софья Сандурская
«В Москве скончался 71 пациент с коронавирусом. Оперштаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих», — сообщили в штабе.
Накануне стало известно о смерти 73 пациентов в столице.
Врач, директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с Nation News рассказал о мерах по борьбе с COVID-19.