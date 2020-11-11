Почти 360 тысяч петербуржцев перешли на удалёнку с начала пандемии

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Почти 360 тыс. жителей Санкт-Петербурга перешли на удалёнку с начала пандемии.
Почти 360 тысяч петербуржцев перешли на удалёнку с начала пандемии
  • Reuters

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Как отметил губернатор Александр Беглов, ситуация с COVID-19 в городе по-прежнему непростая.

«Большинство работодателей ответственно отнеслись к принимаемым мерам: получили QR-коды, соблюдают стандарты безопасной деятельности, а также рекомендации по переводу сотрудников на удалённую работу», — сказал он.

Ранее ситуацию с удалённой работой прокомментировала в беседе с сайтом «Аргументы и факты» эксперт по трудовому праву Ольга Петрова.

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