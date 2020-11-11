В Госдуме прокомментировали ситуацию с энергоресурсами в России

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Член комитета по энергетике, депутат Госдумы Михаил Шеремет прокомментировал ситуацию с энергоресурсами в России.
В Госдуме прокомментировали ситуацию с энергоресурсами в России
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«Мы видим, как меняется ситуация, как люди более рациональны стали к расходу воды, электроэнергии. Уже практически все пользуются энергосберегающими лампочками. Автомобили стали более экономичными. Эти вопросы становятся с каждым годом всё более важными для нас», — заявил он в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

Депутат поздравил всех с Международным днём энергосбережения, который отмечается 11 ноября.

Шеремет призвал внимательно относиться к энергосбережению, ежедневно принимать меры к сохранению энергоресурсов, что сбережёт климат, энергию и ресурсы для будущих поколений.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с НСН рассказал об альтернативах экспорту нефти и газа в России.

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