Эксперт рассказал об альтернативах экспорту нефти в России
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В беседе с НСН он выразил мнение, что можно выйти на внешние рынки с продовольствием, вооружениями и пресной водой.
Ещё одним экспортным товаром может стать водород как новый экологичный вид топлива.
Пикин считает, что такие направления следует развивать уже в настоящее время.
«Делать это надо сейчас, иначе время будет упущено», — сказал он.
Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке нефти.