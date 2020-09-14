Эксперт рассказал об альтернативах экспорту нефти в России

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин рассказал об альтернативах экспорту нефти и газа в России.

В беседе с НСН он выразил мнение, что можно выйти на внешние рынки с продовольствием, вооружениями и пресной водой.

Ещё одним экспортным товаром может стать водород как новый экологичный вид топлива.

Пикин считает, что такие направления следует развивать уже в настоящее время.

«Делать это надо сейчас, иначе время будет упущено», — сказал он.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке нефти.