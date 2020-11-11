В Крыму оценили предложение о продлении новогодних праздников

Короткая ссылка
Председатель Федерации независимых профсоюзов Крыма Надежда Краденова прокомментировала предложение о продлении новогодних праздников.
В Крыму оценили предложение о продлении новогодних праздников
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Безусловно, ограничительные меры и безопасность жизни и здоровья граждан — это хорошо, но во всех вопросах должна быть разумная мера. К тому же не факт, что длительные каникулы позволят снизить риск заболевания», — заявила она в беседе с РИА Новости Крым.

По её словам, граждане могут воспринять это как дополнительный отдых и поехать с семьёй за рубеж или на отечественные курорты.

Как отметила Краденова, важна работа над ситуацией и со стороны самого населения.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал предложение о продлении новогодних праздников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить