В Крыму оценили предложение о продлении новогодних праздников

Председатель Федерации независимых профсоюзов Крыма Надежда Краденова прокомментировала предложение о продлении новогодних праздников.

«Безусловно, ограничительные меры и безопасность жизни и здоровья граждан — это хорошо, но во всех вопросах должна быть разумная мера. К тому же не факт, что длительные каникулы позволят снизить риск заболевания», — заявила она в беседе с РИА Новости Крым.

По её словам, граждане могут воспринять это как дополнительный отдых и поехать с семьёй за рубеж или на отечественные курорты.

Как отметила Краденова, важна работа над ситуацией и со стороны самого населения.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал предложение о продлении новогодних праздников.