В Крыму оценили предложение о продлении новогодних праздников
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- РИА Новости
«Безусловно, ограничительные меры и безопасность жизни и здоровья граждан — это хорошо, но во всех вопросах должна быть разумная мера. К тому же не факт, что длительные каникулы позволят снизить риск заболевания», — заявила она в беседе с РИА Новости Крым.
По её словам, граждане могут воспринять это как дополнительный отдых и поехать с семьёй за рубеж или на отечественные курорты.
Как отметила Краденова, важна работа над ситуацией и со стороны самого населения.
Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал предложение о продлении новогодних праздников.