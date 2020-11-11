Названы сроки завершения пострегистрационных исследований «Спутник V»

Глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург сообщил, что пострегистрационные исследования российской вакцины от коронавируса «Спутник V» могут завершиться в мае-июне 2021 года.

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