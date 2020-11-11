Названы сроки завершения пострегистрационных исследований «Спутник V»
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Об этом он заявил в ходе заседания Еврейского делового клуба SOLOMON.help.
«В полном объёме эти испытания завершатся не сегодня, не завтра. В лучшем случае — май–июнь», — цитирует Гинцбурга ТАСС.
Ранее Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что производители запускают массовое производство вакцины «Спутник V».
Промежуточные результаты исследования российской вакцины показали, что её эффективность составляет 92%.