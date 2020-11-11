Названы сроки завершения пострегистрационных исследований «Спутник V»

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Глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург сообщил, что пострегистрационные исследования российской вакцины от коронавируса «Спутник V» могут завершиться в мае-июне 2021 года.
Названы сроки завершения пострегистрационных исследований «Спутник V»
  • © РИА Новости / Владимир Песня

Об этом он заявил в ходе заседания Еврейского делового клуба SOLOMON.help.

«В полном объёме эти испытания завершатся не сегодня, не завтра. В лучшем случае — май–июнь», — цитирует Гинцбурга ТАСС.

Ранее Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что производители запускают массовое производство вакцины «Спутник V».

Промежуточные результаты исследования российской вакцины показали, что её эффективность составляет 92%.

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