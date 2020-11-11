Предновогодняя акция «Ёлка желаний» с 16 ноября по 15 декабря принимает заявки на участие

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Всероссийский благотворительный проект «Мечтай со мной» объявляет о предновогодней акции «Ёлка желаний», заявки на участие в которой принимаются с 16 ноября по 15 декабря.
Предновогодняя акция «Ёлка желаний» с 16 ноября по 15 декабря принимает заявки на участие
  • © Екатерина Лызлова
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

Проект реализуется в рамках президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Цель мероприятия заключается в том, чтобы подарить ощущение праздника людям, по различным причинам оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Гендиректор автономной некоммерческой организации Алексей Комиссаров рассказал, что в прошлом году в рамках акции было исполнено более 7500 желаний.

С 1 декабря по 28 февраля начнётся исполнение новогодних желаний. Это будут делать партнёры, участники конкурса «Лидеры России» и другие неравнодушные люди.

Присоединиться к акции можно на сайте елкажеланий.рф.

Партнёром может стать любой желающий — отдельные граждане, компании и предприятия, коммерческие и некоммерческие организации, государственные учреждения.

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