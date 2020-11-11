В Госдуме прокомментировали предложение о продлении новогодних праздников

Депутат Государственной думы от фракции ЛДПР Ярослав Нилов прокомментировал предложение о продлении новогодних праздников.

По его словам, такие решения должны приниматься только руководством страны при тщательном анализе эпидемиологической ситуации и всех негативных последствий, с выработкой мер по поддержке населения, а также поиском источника финансирования для реализации этих мер.

«Я думаю, что это исключительное предложение, которое вряд ли будет реализовано, если ситуация в стране кардинально не ухудшится», — заявил он в беседе с Newinform.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал предложение о продлении новогодних праздников.