В Удмуртии возобновят выдачу бесплатных участков многодетным семьям в 2021 году

Выдачу бесплатных земельных участков многодетным семьям в Удмуртии возобновят в 2021 году.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на главу республики Александра Бречалова.

«В 2021 году мы это обязательно возобновим. Мы серьёзные изыскали средства для того, чтобы обеспечить хотя бы минимальной инфраструктурой те участки, которые уже сейчас были переданы многодетным семьям», — заявил он.

В регионе проживает почти 24,2 тыс. многодетных семей.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области рассказали о работе по обеспечению многодетных семей земельными участками.