В Подмосковье рассказали о работе по обеспечению многодетных семей земельными участками

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В Московской области рассказали о работе по обеспечению многодетных семей земельными участками.
В Подмосковье рассказали о работе по обеспечению многодетных семей земельными участками
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

С начала года участки предоставлены 846 семьям, в том числе в сентябре — 227.

«В Серпухове землю получили 88 семей, Химках — 80, Орехове-Зуеве — 54, Истре — 52, Коломне и Наро-Фоминске — по 49, а в Солнечногорске и Жуковском — 41 и 40», — заявила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области рассказали о поддержке малоимущих семей.

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