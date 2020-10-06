В Подмосковье рассказали о работе по обеспечению многодетных семей земельными участками

В Московской области рассказали о работе по обеспечению многодетных семей земельными участками.

Об этом сообщает телеканал «360».

С начала года участки предоставлены 846 семьям, в том числе в сентябре — 227.

«В Серпухове землю получили 88 семей, Химках — 80, Орехове-Зуеве — 54, Истре — 52, Коломне и Наро-Фоминске — по 49, а в Солнечногорске и Жуковском — 41 и 40», — заявила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области рассказали о поддержке малоимущих семей.