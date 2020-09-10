В Калининградской области рассказали о поддержке малоимущих семей

Калининградская область включена в пилотные регионы по апробации новых социальных контрактов с 2021 года, заявил губернатор Антон Алиханов во время ежегодного послания депутатам региональной думы.

Об этом сообщает «Янтарный край».

Соглашение с Минтрудом предусматривает получение федеральных средств в размере 205 млн рублей.

«С учётом средств областного бюджета мы направим на эти цели 265 млн рублей. Благодаря этому уже в 2021 году получателями помощи смогут стать около 3 тыс. малоимущих семей и одиноко проживающих граждан», — сказал Алиханов.

Ранее RIA56 сообщало, что сумма социальной поддержки для многодетных семей в Оренбургской области в 2020 году составит 1,5 млрд рублей.