Россия и Белоруссия урегулировали вопрос задолженности за газ

«Газпром» сообщил, что Россия и Белоруссия полностью урегулировали вопрос о погашении задолженности белорусских потребителей за поставки российского газа.

Об этом говорится в сообщении по итогам переговоров председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера и министра энергетики Белоруссии Виктора Каранкевича.

«В начале встречи стороны отметили, что вопрос погашения задолженности белорусских потребителей за поставки российского газа полностью урегулирован», — цитирует заявление ТАСС.

Отмечается, что стороны начали переговоры об условиях поставки газа в Белоруссию с 1 января 2021 года.

Ранее премьер Белоруссии Роман Головченко сообщил об отсутствии задолженности за газ перед Россией.