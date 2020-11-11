Россия и Белоруссия урегулировали вопрос задолженности за газ
- Reuters
Об этом говорится в сообщении по итогам переговоров председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера и министра энергетики Белоруссии Виктора Каранкевича.
«В начале встречи стороны отметили, что вопрос погашения задолженности белорусских потребителей за поставки российского газа полностью урегулирован», — цитирует заявление ТАСС.
Отмечается, что стороны начали переговоры об условиях поставки газа в Белоруссию с 1 января 2021 года.
Ранее премьер Белоруссии Роман Головченко сообщил об отсутствии задолженности за газ перед Россией.